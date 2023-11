Le cose “fisiche” che l’era digitale sta ormai rimpiazzando

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiDa quando siamo entrati appieno nelci sono moltissime” che sono state sostituite da un’alternativae non stiamo parlando diche erano sporadicamente utilizzate bensì di oggetti che in molti casi facevano parte della nostra quotidianità o quasi. Di seguito si illustrano quindi alcuni esempi di oggetti e di attività che stanno gradualmente scomparendo o comunque perdendo molta della loro rilevanza in quanto sostituiti da alternative digitali. Le slot machine Le classiche macchine slot con la loro leva da tirare e i rulli sono sempre meno presenti nei bar e nei circoli; rimane una certa presenza di queste macchine nelle sale da gioco(in Italia ne esistono 4 se consideriamo anche quella della ...