Lazio Vs Cagliari | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I biancocelesti devono tornare a vincere per non allontanarsi troppo dalla zona Champions, mentre gli ospiti cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.vssi giocherà sabato 2 dicembre 2023 alle ore 18 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancocelesti stanno pagando un avvio di campionato molto negativo come dimostra l’undicesimo posto con 17 punti. La squadra di Sarri si trova ora a meno sette dalla zona Champions, per il match contro i sardi non può essere fallito. Unica consone, fin quì, la qualificazione agli ottavi di Champions con un turno di anticipo. I sardi stanno provando a rialzarsi dopo un brutto avvio di campionato. ...