Lazio | terribile tegola per Sarri | che mazzata!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Pensante batosta per ladi mister Maurizio. Il tecnico toscano perde un elemento chiave della propria rosa. Ladi Mauriziovede la qualificazione agli ottavi di Champions League come un obiettivo prossimo al raggiungimento. Con la vittoria casalinga ottenuta questa sera contro gli scozzesi del Celtic, la squadra biancoceleste ha aumentato in modo concreto le sue quote per l’accesso alla fase successiva della tanto ambita competizione europea. Questo grazie all’emblematica doppietta messa a segno da capitan Ciro Immobile, protagonista assoluto allo stadio Olimpico. Tuttavia, il grande successo in campo europeo è stato messo in ombra da una notizia che non ha fatto contenti i tifosi biancocelesti. Laha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Celtic, ma la gioia ...