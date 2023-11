Lazio | Piscedda | “Bene Guendouzi e Rovella Ora il Cagliari sarà un banco di prova E su Sarri e Immobile…”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Un super Immobile decide la gara col Celtic e laapproda agli ottavi di Champions League,: “C’è il rammarico per la discontinuità” Il ko rimediato sabato in casa della Salernitana ha fatto molto rumore a Formello, ma laha rialzato la testa nel momento più importante dei gironi di Champions League: grazie alla doppietta di capitan Immobile i biancocelesti hanno battuto ieri sera all’Olimpico 2-0 il Celtic e, vista la vittoria dell’Atletico Madrid sul Feyenoord, i capitolini possono festeggiare con un turno di anticipo l’approdo agli ottavi della massima competizione europea. Per parlare nel momento che sta vivendo laè intervenuto in esclusiva ai microfoni di Notizie.com l’ex difensore laziale, e attuale tecnico, Massimoche ha scritto pagine indelebili della storia ...