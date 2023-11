Lazio | Lazzari | «Date risposte ma non bastano | ora sotto con il campionato»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Manuel, esterno biancoceleste, ha così parlato dopo la vittoria dellacontro il Celtic Dopo la vittoria contro il Celtic, ai microfoni di Sky, è intervenuto Manuel Lazzarri per parlare della vittoria della. LE PAROLE – «Penso che abbiamo fatto una grande partita, abbiamo avuto tante occasioni da gol. Nel secondo tempo siamo stati più bravi perché giravamo palla molto più velocemente, loro sono andati in diffcoltà. Servivano, le abbiamoma non basta. Dobbiamo rialzarci in. Perché laè diversa in? Ci stiamo lavorando, non capiamo nemmeno noi perché in Champions siamo una squadra e inun’altra. Facciamo tante riunioni tra di noi, cerchiamo di risolvere il ...