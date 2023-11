Lavoro | Ariadne Group | per combattere disengagement puntare su benessere e formazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Roma, 28 nov. (Labitalia) - Engagement e: sono le due facce (una positiva e l'altra negativa) deldelle risorse all'interno di ogni azienda. Da qualche tempo, il fatto che la percentuale di lavoratori che si dichiarano poco coinvolti e sempre più distaccati, anche emotivamente, dal propriosia cresciuta è diventata una certezza nota a tutti. “Se prima pensavamo fossero soltanto slogan - spiega Marcello Ricotti, Ceo di, un pool di aziende ultra-specializzate nelle diverse discipline indispensabili per i progetti digitali di successo - negli ultimi due anni abbiamo dovuto ricrederci perché è evidente che lavorare in un ambiente stressante o con risorse poco motivate ha impatti devastanti sul business, in termini di turnover, di fedeltà o di peggioramento della ...