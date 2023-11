Latina | uomo ucciso in casa | gravissima la compagna Arrestato il figlio della donna

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Undi circa 50 anni, Germano Riccioni, è statoe la suaè stata ferita gravemente in un'abitazione a Priverno, in provincia di. L'allarme è scattato intorno alle 6. A chiamare il 112 sono stati i vicini dicoppia. Riccioni sarebbe morto in seguito alle lesioni gravvisime provocate da colpi inferti forse con un vaso. Il33enne, Luigi D'Atino, è stato statodai carabinieri come presunto responsabile dell'omicidio.