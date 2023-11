Latina | uomo ucciso a coltellate | ferita la compagna | fermato il figlio della donna

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Un, Germano Riccioni, 50 anni, è statonella propria abitazione a Priverno, in provincia di. Ladell’, Adele Coluzzi, 57 anni, è invece stata gravementeed è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa.il. Il 30enne avrebbe aggredito la coppia. Alla base del delitto si ipotizza una lite degenerata. L’sarebbe statocon un oggetto trovato in casa.