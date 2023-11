Latina Merito sportivo | istituiti tre premi nell’ottica delle pari opportunità

(Di mercoledì 29 novembre 2023)– Approvato all’unanimità, con delibera di Consiglio comunale nella seduta di ieri, il Regolamento per l’assegnazione dei“Sportiva edell’anno”, “Una vita per lo sport” e “Sport e solidarietà”. “Con l’istituzione di questi– ha affermato il sindaco Matilde Celentano – intendiamo riconoscere allo sport, oltre l’importanza dell’attività in sé, anche L'articolo Temporeale Quotidiano.

L'incontro di culture vince anche in America Latina: il miglior ristorante è un mix di Perù e Giappone

Infatti Central diventerà il primo ristorante in Americaad essere elevato alla Hall of Fame Best of the Best dopo aver ottenuto il ambita classifica n. 1 nella classifica The World's 50 Best ...

MERITO SPORTIVO A LATINA: ISTITUITI TRE PREMI IN OTTICA ... Latina Tu

Omicidio a Latina, ferisce la madre e uccide il compagno con un vaso: fermato un 30enne a Priverno Corriere Roma

Tenta di rapinarlo dello smartphone a Latina, lui reagisce ma resta ferito

L'aggressione è avvenuta lunedì sera, quando il giovane è stato sorpreso alle spalle dallo sconosciuto in piazzale Massaccessi a Borgo Sabotino ...

Cosa c’entra Hugh Grant con la retorica latina Scopritelo nel libro «Non sparate sulla scuola»

Il saggio di Gianna Fregonara e Orsola Riva letto dal professor Marco Ricucci: «Un’inchiesta giornalistica senza sconti ma anche molto affettuosa sulla scuola» ...