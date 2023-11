(Di mercoledì 29 novembre 2023) Dalle prime ore di oggi, mercoledì 29 novembre 2023, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure interdittive e reali emessa dal GIP presso il Tribunale di Cassino, nei confronti di un imprenditore minturnese., aggredisce un conoscente e lo priva del cellulare per chiamare i soccorsi: arrestato 36enne Ladel ‘Superbonus 110%’ aL’indagine, condotta dai militari del Gruppo di Formia e coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino, ha preso avvio da una serie di denunce prodotte da diversi proprietari di immobili del sud pontino che, dopo la sottoscrizione del contratto di appalto ed, in taluni casi, del versamento all’impresa ...

Altra truffa col reddito di cittadinanza in provincia di Latina; donna denunciata dai carabinieri

Latina – Il 23 novembre 2023, in Latina , i Carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino, a conclusione di attività di indagine, hanno denunciato ... (temporeale.info)

Omicidio Cerciello, Cassazione: "Non dimostrato che Elder abbia compreso la parola carabinieri"

... che se la parola 'Carabiniere/i' fosse conosciuta, ad esempio, in Spagna e in America, si ...condotte da Natale Hjorth al fine di rientrare in possesso degli 80 euro (oggetto della...

Latina: Finto operatore delle Poste per una truffa ad una donna da ... Telegolfo

Si finge un operatore di Poste italiane e cerca di farsi accreditare 4mila euro LatinaToday

Latina, la truffa del ‘Superbonus’: ditta incassava soldi ma non eseguiva i lavori edilizi

34/2020 e relative a linee di finanziamento del P.N.R.R. Dalle successive investigazioni, risulterebbe che la società, con sede a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, avrebbe dichiarato al ...

La Guardia di Finanza di Latina scopre frodi sul Superbonus 110%: lavori mai eseguiti

Nelle prime ore di questa mattina, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno messo in atto un’operazione di contrasto alle frodi fiscali legate al Superbonus 110%.