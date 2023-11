Latina | il carabiniere indagato per stupro e stalking | «Ha molestato una collega»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 29 novembre 2023) La procura dihauncon le accuse di violenza sessuale e. Il militare, che è in servizio in una stazione nei pressi della cittadina, avrebbe tormentato unacon cui andava in pattuglia. E di averne abusato sessualmente. Indaga il pubblico ministero Marco Giancristofaro, mentre il giudice delle indagini preliminari Pierpaolo Bortone ha disposto nei confronti dell’uomo il divieto di avvicinamento alla carabiniera. Nel frattempo, racconta Repubblica Roma, lei è stata trasferita in un altro comando. Secondo l’accusa l’uomo avrebbe cominciato a contattare la ragazza sul cellulare. In un’occasione avrebbe anche messo una mano sulla sua coscia durante una pattuglia. La vittima si è confidata con una superiore, che ha poi inviato un esposto in procura. Il ...