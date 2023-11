Latina | coppia aggredita in casa Sospettato il figlio della donna

(Di mercoledì 29 novembre 2023) , la cui posizione è al vaglio degli inquirenti Unadi Priverno, in provincia di, è la protagonista di una drammatica aggressione. Intorno alle 6 di oggi, mercoledì 29 novembre, i vicini dihanno allertato le forze dell’ordine, allarmati dalla lite che, iniziata in, è poi proseguita all’esterno dell’abitazione. Quando sul luogo sono giunte le forze dell’ordine, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, mentre per lasi è reso necessario il trasporto d’urgenza al pronto Soccorso del San Camillo di Roma. La vittima era Germano Riccioni, di 49 anni, mentre la compagna è Adele Coluzzi, 57 anni, la quale sarebbe in gravi condizioni. Secondo le prime indiscrezioni, fortementedell’accaduto sarebbe il ...

Omicidio a Priverno, ucciso un uomo e ferita la compagna: fermato il figlio della donna in provincia di Latina

A Priverno , in provincia di, un uomo è stato ucciso e la sua compagna è stata ferita gravemente. L' omicidio è avvenuto ...e le forze dell'ordine sono stati dei vicini di casa della. I ...

Latina, uomo ucciso in casa Avvenire

Aggrediti in casa in provincia di Latina: morto un uomo, ferita la sua compagna. Fermato il figlio di lei Il Fatto Quotidiano

Coppia aggredita in casa: morto un uomo di 47 anni, grave la compagna. Fermato il figlio della donna: «Colpiti con un vaso»

Un uomo è stato ucciso in casa sua a Priverno (Latina) mercoledì mattina. La vittima, un 49enne, sarebbe stato colpito con un corpo contundente alla testa, così come la compagna, ricoverata in ...

Latina, uomo ucciso a coltellate, ferita la compagna: fermato il figlio della donna

We and our [1334] partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ...