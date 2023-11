L’arbitro di Milan-Frosinone sarà Marchetti | i precedenti rossoneri

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Dopo la deludente sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund ilsi prepara a tornare in Serie A. Sabato 2 dicembre alle 20:45 iaffronteranno infatti il, match valido per la 14esima giornata di Serie A. La squadra di Pioli è in piena emergenza, con tanti giocatori infortunati e squalificati, ma dovrà comunque cercare di portare a casa i tre punti. In vista della sfida l’AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali. A dirigere il matchMatteodella sezione di Ostia Lido. Al suo fianco gli assistenti saranno Mauro Vivenzi e Domenico Fontemurato, mentre il quarto uomoFrancesco Fourneau. Al VAR ciDaniele Paterna, con Luca Pairetto come assistente al VAR. La carriera di ...