L’anguilla rischia l’estinzione La rivolta degli chef per tutelarla | «Se la vedete nel menù di un ristorante non ordinatela e lamentatevi»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tra qualche anno non ci sarà piùnei piatti italiani. L’animale che arricchisce la cucina del Piemonte al Nord Est fino alle Valli di Comacchio,ormai. Ne parla oggi La Stampa, spiegando anche la decisione di alcuninell’eliminarla dai. La prima causa sta nella mano dell’uomo sull’ambiente, con continui sbarramenti dei corsi d’acqua che impediscono agli esemplari giovani di risalire la corrente e a quelle più anziane di avvicinarsi al mare per la riproduzione. In Italia c’è un periodo di stop alla pesca – anche della commercializzazione – che varia da Regione a Regione. Nonostante questo i numeri si riducono. Negli ultimi 30 anni, spiega il quotidiano torinese, il numero di anguille europee è crollato di oltre il 90 per cento. Dal 2009 l’animale è nella Lista ...