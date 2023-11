Ladispoli – Annullata esibizione di Emis Killa per il capodanno

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il Codacons di– che al riguardo aveva annunciato un esposto alla Corte dei conti per valutare l’utilizzo di denaro pubblico – accoglie “con favore la decisione di annullare il concerto di, voluto dal sindaco Alessandro Grando, nella misura in cui prevedeva l’di due rapper (e Guè Pequeno) seguitissimi dai giovani ma ampiamente discussi per il contenuto di alcune delle loro canzoni”. È quanto si legge in una nota. “In particolare, i cittadini dierano insorti per una spesa – 200mila euro per i due rapper – considerata sbagliata e immorale, stanti le critiche da tempo rivolte ai loro testi: un fatto ancora più incomprensibile alla luce della mobilitazione seguita all’omicidio di Giulia Cecchettin, che impone ...