La voglio a L' isola dei famosi Su chi si sbilancia Pier Silvio

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 29 novembre 2023)Berlusconi sisulla prossima edizione de L'dei. L'ad Mediaset «L'dei famosì è in palinsesto, ci sarà e dovrebbe partire in primavera, tra fine marzo e inizio aprile. Sulla conduzione, così come avevo già detto la scorsa estate in occasione della presentazione dei palinsesti, noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l'ntenzione, ad oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo. Ma dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere». Lo ha detto l'ad di MediasetBerlusconi durante un incontro con la stampa per fare il punto di fine anno, nella sede di Cologno Monzese. A chi, poi, gli chiedeva se avesse visto il docufilm che la conduttrice ha ...