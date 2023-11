“La sciagura Giorgia Meloni e il suo governo disastroso” | Andrea Scanzi presenta il libro | “Informarsi per uscire da questo incubo politico”

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il 22 ottobre 2022presta giuramento al Quirinale: è la prima presidente del Consiglio donna della Repubblica italiana, anche se una delle sue prime mosse ufficiali sarà quella di esigere di essere chiamata “il” presidente e non “la” presidente. La sua vittoria è dipesa da molti aspetti contingenti, tra cui l’assist perfetto di Mario Draghi, ma anche dal dato immutabile che l’Italia è un Paese naturalmente di centrodestra. La ragione più evidente e banale, però, è la motivazione “ultima spiaggia” di un elettorato sfinito: “Li ho visti tutti. Tranne lei: proviamola dai!”. E così ci ritroviamo un capo delche ascoltava canzoni antisemite e ora fa la guerra alle minoranze, si blocca se deve condannare il fascismo, afferma che i rom devono “nomadare e transumare” e combatte strenuamente per difendere la famiglia (la ...

Expo2030, responsabilità vere e presunte dell'umiliazione subita da Roma

ROMA ALL'EXPO2030 TRAVOLTA DALLA MONNEZZA O DA UNA CLASSE DIRIGENTE NON ALL'ALTEZZA Non... del Fatto Quotidiano , ha appena assegnato in un libro il titolo di "" quasi planetaria, ma ...

“La sciagura. Giorgia Meloni e il suo governo disastroso”, Andrea Scanzi presenta il libro:… Il Fatto Quotidiano

Andrea Scanzi punge "Giorgia Meloni e il suo Governo disastroso ... Radio 5.9

Chi festeggia e chi sbrocca sulla vittoria dell’Arabia Saudita per l’Expo 2030

Reazioni e commenti su Expo 2030. I Graffi di Damato.

Expo2030, responsabilità vere e presunte dell’umiliazione subita da Roma

E' colpa della monnezza Di una classe dirigente non all'altezza Dei petrodollari di Riad La sconfitta di Roma a Expo2030 brucia, tra i commenti impietosi della stampa ...