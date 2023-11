La Scandone ripropone il Teddy Bear Toss

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ASD FeliceAvellino da sempre attenta alle dinamiche sociali e culturali del territorio, in occasione dell’avvicinarsi del Santo Natale, la festa più amata dai più piccoli, ha deciso di regalare un sorriso ai bimbi meno fortunati ed è cosi che si impegna a rispolverare un’importante iniziativa solidale nata in America negli anni ’90. Pertanto, in occasione del prossimo impegno casalingo dei lupi in programma sabato 2 Dicembre alle ore 20 al “Del Mauro” contro Mola New Basket, andrà in scena ilossia il lancio da parte degli spettatori di orsacchiotti e peluche in occasione del primo canestro su azione della partita, realizzato da una delle due squadre in campo dopo la palla a due iniziale. Il sodalizio biancoverde nel chiamare a raccolta tutti i suoi tifosi e ...