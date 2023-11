La Russa | «Affossare la Juventus? Una battuta! Ma non mi pento»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Lachiarisce quanto uscito lunedì, quando all’indomani di-Inter ha ironizzato su una sua carica politica. Il presidente del Senato ha voluto precisare con una lettera inviata a Tuttosport. LA SPIEGAZIONE – Molti juventini, come spesso succede, si sono addirittura indignati per le parole di Ignazio Ladi lunedì. Dichiarazioni che, come si capisce senza troppi problemi, erano ironiche e dette in un momento scherzoso. Lo stesso Laha dovuto precisare, con una lettera a Guido Vaciago: “Caro Direttore, il Suo giornale, forse proprio perché il più ‘vicino’ alle squadre di Torino, è stato quello che ha più compreso il senso scherzoso (una vera e propria ‘battuta’ nel tono e nelle parole) con cui volutamente ipotizzavo che avrei ‘affossato’ lase mai fossi stato Ministro ...