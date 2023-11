La ricarica di iPhone 15 è troppo lenta? Ecco come ricaricarlo velocemente dalla USB-C

Leggi su blowingpost

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Per quel che riguarda le operazioni didi15 e15 Pro, quest’anno le cose sono sensibilmente cambiate. La porta Lightning proprietaria di Apple è stata sostituita con USB-C, quindi ora puoi caricare il tuo telefono con quasi tutti i cavi USB-C e gli alimentatori USB-C che puoi trovare sul mercato. Ma di cosa hai bisogno esattamente per essere sicuro di poter caricare la batteria del tuonel modo più veloce possibile? Scopriamo tutto nelle righe a seguire! Poiché USB-C è uno standard aperto, puoi utilizzare praticamente qualsiasi cavo USB-C che riesci a trovare in commercio. L’15 viene fornito con un bel cavo intrecciato nella confezione, ma puoi utilizzare qualsiasi cavo USB-C, compresi quelli commercializzaticavi telefonici Android. ...