La realpolitik di Javier Milei

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tutt’altro che “loco” il neo presidente argentino, almeno ad analizzare le sue prime mosse. L’insediamento del nuovo presidente dell’Argentina, il prossimo 10 dicembre, non vedrà la presenza dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Casa Rosada. Lo riferisce Reuters mentre il Fondo monetario internazionale si è detto ieri “molto desideroso” di sostenere l’Argentina e il paese potrebbe essere un candidato per ricevere finanziamenti attraverso il suo Resilience and Sustainability Trust (RST), ha detto sempre alla Reuters il direttore generale del FMI, Kristalina Georgieva. Clicca sulla foto: iscriviti al canale WhatsAppNel suo recente viaggio a Washingtonha incontrato il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Joe Biden, Jake Sullivan oltre all’ex presidente Bill Clinton. Oltre al legame ...