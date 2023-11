Con HyperOS inizia la nuova fase di Xiaomi. Un sistema operativo unico per tutti i prodotti - dagli smartphone ai TV

(Adnkronos) – Da una settimana non si respira a Nuova Delhi . La megalopoli che conta 28 milioni di abitanti è avvolta da una coltre di smog che ... (giornaledellumbria)

A Nuova Delhi non si respira : smart working e scuole chiuse per ridurre lo smog

Il rinomato marchio di elettronica di consumo, TCL, noto come il secondo brand al mondo per i televisori, comunica ufficialmente il lancio sul ... ()

Il sogno Millennials? Lavorare in smart working dalla Nuova Zelanda. Aiutare l'eco sistema del Mozambico. E ritrovare l'atmosfera dei manga - con un tour nel Giappone pop

La nuova smart 3 è pronta al debutto italiano - Ildenaro.it Il Denaro

Nuova smart #3, diventa più larga ma soprattutto più sportiva Auto.it

Nuova Fiat Multipla: in un video la immaginano così

L’auto sarà prodotta a Kenitra in Marocco e dovrebbe avere in gamma una versione elettrica low cost su piattaforma Smart Car, la stessa della Citroen e-C3 e della nuova Fiat Panda. Sul web ovviamente ...

LG Electronics annuncia importanti cambiamenti organizzativi per rafforzare competitività e crescita

LG Electronics annuncia una nuova struttura organizzativa per una crescita e un cambiamento concreto in una realtà in rapida evoluzione. I cambiamenti annunciati nascono dal desiderio di rafforzare le ...