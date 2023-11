“La mia gemella è morta a 7 mesi” | il doloroso racconto di Perla al Grande Fratello – VIDEO

(Di mercoledì 29 novembre 2023)Vatiero si confida con Fiordaliso nella Casa dele svela di aver perso sua sorellaquando aveva appena 7. Ecco il commoventedella new entry del loft di Cinecittà.svela di aver perso la sua: “quando aveva sette” Mia mamma ha perso una figlia. Io... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Jada Pinkett Smith : "Tupac Shakur era la mia vera anima gemella - non Will Smith"

Perla Vatiero: Mia sorella gemella è morta a 7 mesi. A volte mi sento ... Fanpage.it

“Perla al GF: Il doloroso racconto della morte della mia gemella a 7 mesi” Avvisatore.It

Grande Fratello, il dolore di Perla Vatiero: «Ho perso una sorella gemella»

I miei genitori non mi hanno mai raccontato tutto ... la gieffina ha sottolineato che ad oggi pensa spesso a sua sorella gemella soprattutto nei momenti di solitudine e malinconia. Di conseguenza, ...

Rampanti: “Gemello e Gineitis, due pesi e due misure nei giudizi: perché”

“Nel mio ultimo intervento dissi che sarebbe stato meglio se per ... Se non tutti i giocatori sono all’erta significa che c’è qualcosa che non va”. Occorre toccare il tasto Gemello: cosa pensi ...