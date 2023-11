La manovra del governo è positiva e razionale | può agganciare i timidi segnali di ripresa dell’economia

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Lafinanziaria varata dalMeloni è certamente, realistica. Nessuno ha mai immaginato che potessero esserci spazi per interventi più incisivi. Siamo non solo nel bel mezzo di una fragile congiuntura economica, ma anche reduci da una galoppata inflattiva e da una pesante politica dei tassi BCE che, pur con le buone intenzioni di contrastare l’inflazione, ha avuto riverberi pesanti sulla nostra economia.L’Europa tarda a distinguere il “debito buono”, per citare Draghi, da quello non sostenibile e questo riduce gli spazi di. Tuttavia, la maggioranza è intervenuta sui ceti più deboli e sul cuneo fiscale per garantire la tenuta del potere d’acquisto ai redditi medio-bassi. L’inflazione sta calando e lo vediamo dal costo della benzina. In questo senso, sarà ...