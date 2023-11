La mano libera delle destre contro i pm

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Per nascondere il fallimento dell’azione di governo e la crescente delusione nell’elettorato che ha dato fiducia al centrodestra, esponenti di spicco della maggioranza e dello stesso governo, con la propaganda mediatica che li accompagna, trovano il nemico di turno che ostacola dolosamente il lavoro programmato. La sicurezza e l’immigrazione sono peggiorate da quando si sono insediate le? La colpa è della giudice di Catania. Ci sono indagini su esponenti di governo o comunque della maggioranza che lo sostiene? Il pericolo sono i magistrati che complottano. Le, in particolare da quando Berlusconi è sceso in politica, hanno sempre avuto l’obiettivo, tanto caro al piduismo italiano, dillare informazione e magistratura. Obiettivo in buona parte raggiunto per i media, più difficile con la magistratura sia perché lo ...