In caso di stupro , «non siamo noi a essere sbagliate»: non sembra un concetto difficile da comprendere. Eppure, le donne e le ragazze devono ancora ... (iodonna)

Lo scrittore Stefano Massini - invitato ad aprire la nuova edizione del programma di La7 Piazzapulita - ha letto una “lettera ai maschi” scritta da una ragazzina vittima di stupro da parte di uno dei tanti ragazzi che si apprestano in questi giorni ad iniziare l’anno scolastico

La Stangata , per ora, riguarda oltre 400 famiglie aquilane che si sono viste recapitare un?intimazione di pagamento a quattordici anni e mezzo dal ... (ilmessaggero)

Pistoia Città del Natale: le iniziative di venerdì 1°, sabato 2 e domenica 3 dicembre

Dalle 10 alle 16 allo Sportello InfoFamiglie didel Duomo, Caro Babbo Natale Scriviamo lainsieme agli Elfi, intrattenimento educativo per bambini e genitori, con l'Associazione ...

La lettera: «Ma quindi Piazza Vecchia resterà spoglia per tutte le festività» Prima Bergamo

Pistoia Città del Natale: le iniziative di venerdì 1°, sabato 2 e ... Comune di Pistoia |

La lettera: «Piazza Vecchia resta spenta senza un simbolo di Natale»

L’INTERVENTO. Paolo Chiari, titolare de «Lalimentari», ha scritto una lettera al nostro giornale, sollevando la questione di Piazza Vecchia che quest’anno si presenta senza simboli natalizi.

Lettera aperta a tutti i maschi più o meno alfa del globo terracqueo

La cronaca non vorrebbe concederci la libertà di ironizzare sugli orrori che attraversano il mondo femminile. Siamo scese in piazza, piazzato panchine rosse in ogni dove, fatto leggi, spettacoli ...