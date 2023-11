La Juve ha fatto la sua mossa per Sancho | tocca al Manchester United

Sommer fa un minimo di autocritica dopo Juventus -Inter, per l’azione che ha portato al gol di Vlahovic. Il portiere, in un’intervista rilasciata a ... (inter-news)

Arbitri: Napoli - Inter a Massa, brutti ricordi Milan con Marchetti, Abisso riparte dalla B

...corretta la decisione di non annullare il gol di Lautaro per fallo di Darmian su Chiesa in- ... Tenuto "nascosto" la settimana scorsa dopo l'ottima conduzione del derby romano (hasolo il IV ...

Juve-Inter e la provocazione di Allegri: il catenaccio può ancora bastare per vincere lo scudetto Il Fatto Quotidiano

Juve e Inter nulla di fatto: 1-1 RaiNews

Arbitri: Napoli-Inter a Massa, brutti ricordi Milan con Marchetti, Abisso riparte dalla B

Dopo la prova incerta in Milan-Fiorentina bocciato Di Bello (che ancora paga gli errori in Juve-Bologna che farà solo il IV uomo in Lazio-Cagliari, dove si rivede Dionisi (passato per il purgatorio ...

Serie A, gli arbitri del 14° turno: Juve a Fabbri con Mazzoleni al Var

L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha comunicato le designazioni arbitrali per la 14esima giornata di Serie A che prenderà il via venerdì 1 dicembre ...