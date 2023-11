La guida definitiva per un look semi-formale senza errori

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Bene, stasera devi uscire e c'è scritto "dress code". Sei comprensibilmente confuso. Non sai cosa indossare. Dicono che sia come lo "smart casual", ma cosa significa in realtà? Tranquillo, il dress codenon è così complicato. Non si tratta di niente di sconvolgente. Anzi, ti renderà la vita molto più semplice del previsto. Perché, siamo sinceri: chi vuole davvero andare al 48° compleanno dello zio del proprio partner in smoking? Dress codesignifica che puoi giocare un po' di più. Per aiutarti, abbiamo studiato a fondo, così da poterti spiegare, una volta per tutte, il dress code. Ecco spiegato il dress codeIl dress code ...