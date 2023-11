“La decisione in carcere” Omicidio Giulia Cecchettin | cosa succede a Filippo Turetta

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Alla polizia tedesca, subito dopo l’arresto,aveva detto: “Ho ammazzato la mia fidanzata, ho vagato questi giorni perché cercavo di farla finita, ho pensato più volte di andarmi a schiantare contro un ostacolo e più volte mi sono buttato un coltello alla gola, ma non ho avuto il coraggio di farla finita”. Ieri al Gip, in lacrime, non aveva fatto che sostanzialmente confermare, seguendo un filone narrativo molto simile. >“Se è così, me ne vado!”. Amici 23, terremoto Rudy Zerbi: si alza dalla sedia e lascia lo studio “Mi spiace. Voglio pagare per aver ucciso. Sono affranto, dispiaciuto per la tragedia che ho causato. Non voglio sottrarmi alle mie responsabilità, voglio pagare quello che sarà giusto per aver ucciso la mia ex fidanzata. Sto cercando di ricostruire nella mia memoria le emozioni e quello che ...