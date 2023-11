La Corte europea per i diritti umani condanna l' Italia | detenzione inumana di 4 migranti minorenni

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ladeihato l'per aver detenuto in condizioni inumane e degradanti 4minori ghanesi nel hotspot di Taranto per quasi due mesi nel 2017. L'è ...

Secondo la Cedu, l'Italia utilizza trattamenti in umani e degradanti nel predisporre le loro misure di accoglienza, non ha nominato un tutore né ha ... (huffingtonpost)

Ladei diritti umani ha condannato l'Italia per aver detenuto in condizioni inumane e degradanti quattro migranti minori ghanesi nell'hotspot di Taranto per quasi due mesi, nel 2017 . La ...

Erano arrivati sulle coste italiane il 22 maggio 2017 dichiarando di essere minori. Tuttavia vennero comunque trasferiti nell’hotspot di Taranto – riservato solo agli adulti – dove rimasero fino alla ...

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per aver detenuto in condizioni inumane e degradanti 4 migranti minori ghanesi nel hotspot di Taranto per quasi due mesi nel 2017. La stessa ...