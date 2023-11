La candidatura di Roma per l’Expo 2030 non era mai decollata

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Storia di un progetto fallimentare iniziato già con poco entusiasmo, e che poi non è stato aiutato dalle scelte diplomatiche venute dopo

La Regione Lazio scende in campo a Parigi per sostenere la candidatura di Roma Capitale all'esposizione universale prevista nel 2030 nella settimana ... (liberoquotidiano)

Expo 2030 : la Regione Lazio a Parigi oggi per sostenere la candidatura di Roma

Roma , 21 nov 10:12 – (Agenzia Nova) – La Regione Lazio scende in campo a Parigi per sostenere la candidatura di Roma Capitale all’esposizione ... (romadailynews)

Expo 2030 : la Regione Lazio a Parigi oggi per sostenere la candidatura di Roma

La Regione Lazio scende in campo a Parigi per sostenere la candidatura di Roma Capitale all'esposizione universale prevista nel 2030 nella settimana ... (panorama)

Expo 2030; la Regione Lazio a Parigi per sostenere la candidatura di Roma

La Regione Lazio scende in campo a Parigi per sostenere la candidatura di Roma Capitale all'esposizione universale prevista nel 2030 nella ... (ilgiornaleditalia)

Expo 2030 - la Regione Lazio a Parigi per sostenere la candidatura di Roma; il 28 novembre il voto

Roma (Italia), Busan (Sudcorea) e Riad (Arabia Saudita) sono le tre città che domani si sfideranno a Parigi in vista dell’aggiudicazione dell’ Expo ... (secoloditalia)

Expo 2030 - domani si vota. Israele non appoggia più Riad e sostiene la candidatura di Roma

Roma , 28 nov (Adnkronos) - "Un'occasione persa per Roma ma anche per Expo . Una candidatura nata male e sostenuta peggio . Che peccato". Lo scrive ... (liberoquotidiano)

Bertolaso sul disastro di Roma per Expo 2030: "Ridotta a una discarica e nessuno si scusa: neanche un aborigeno l'avrebbe votata"

Più volte vicino allaa sindaco di, Bertolaso di fatto attacca chi oggi amministra la città e chi lo ha fatto negli ultimi anni, dal Pd Roberto Gualtieri alla grillina Virginia Raggi ...

Roma, il video emozionale per la candidatura a Expo 2030 RaiNews

La candidatura di Roma per l’Expo 2030 non era mai decollata Il Post

Torna in campo Luna Rossa a Jeddah (29 novembre -2 dicembre). Sfida a 6 per l’America’s CUP 2024

Potenza dei petro-dollari, Roma ne sa qualcosa con le candidature per Expo 2030 (netta vittoria di Riad, Ronaldo testimonial). Luna Rossa è in buona compagnia. In quattro giorni di gare se la vedrà ...

Corto Dorico Film Fest, il programma della XX edizione

Da sabato 2 dicembre fino a domenica 10, la kermesse che si svolgerà) in diversi luoghi della città di Ancona (e comuni delle Marche per il concorso “Salto in lungo”) ospiterà 70 appuntamenti tra proi ...