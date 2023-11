La caldaia si rompe | in classe c’è freddo | la preside manda tutti in Dad Lezioni su Meet fino alla risoluzione del problema

Treviso, incidente sul lavoro: operaia 26enne si rompe il collo in azienda, la testa incastrata in un macchinario

Incidente sul lavoro anche in Trentino Un uomo di 43 anni, tecnico manutentore, è rimasto ferito in seguito a una esplosione mentre stava controllando lanuova, al primo avvio, che si trova ...

Caldaia rotta, chi paga se si è in affitto Immobiliare.it

Termosifoni spenti e studenti al gelo: la protesta dei genitori dell ... Fanpage.it

Caldaia rotta in affitto, chi paga: l’inquilino o il proprietario

Ma cosa succede quando si rompe Chi paga i danni della caldaia rotta nel caso in cui la casa non sia di proprietà ma in affitto Perché la caldaia si rompe La caldaia può andare in blocco o rompersi ...

Scuole al freddo, la Provincia: «Servirebbero 250 milioni»

Proteste agli istituti «Archimede» di Treviglio e «Federici» di Trescore. Il consigliere dell'ente territoriale, Valois: «Abbiamo un quinto delle risorse necessarie, è una goccia nel mare» ...