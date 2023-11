La bomba Sinner

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Che gioia riconquistare la Coppa Davis. Nel 1976, quando vincemmo in Cile con la mitica squadra di Panatta, ero un adolescente. Quanto tempo ho dovuto aspettare.Massimo IntroitiVia email Gentile lettore, noi che “c’eravamo” in quell’estate magica – da noi era dicembre, ma in Cile era piena estate –, abbiamo tutti attraversato il deserto della vita e oggi, nella terza gioventù, possiamo ringraziare Zeus o non so chi altro per averci regalato questa soddisfazione. Ringrazierei intanto i cinque gladiatori: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli e naturalmente Jannik. Quest’ultimo, senza nulla togliere agli altri, ha reso possibile l’opera gigantesca con prestazioni mirabolanti: ha giocato cinque partite, tre singolari e due doppi, in quattro giorni, vincendole tutte. E nell’escalation dic’è stato l’ormai mitico ...