Kvara non vuole andare via da Napoli | è pronto a siglare un contratto a lunga durata con la società

Questa mattina la Gazzetta dello Sport scriveva: "Il Napoli, invece, lo sa benissimo e anche per questo cercherà al più presto di blindarlo con un ... (247.libero)

"Kvaratskhelia è un calciatore di altissimo livello - in un futuro non molto lontano si trasferirà al Real o al City"

Tuttomercatoweb intervista Miguel Angel Lara, storica firma di Marca, in occasione della partita di Champions di domani tra Real Madrid e Napoli. ... (ilnapolista)

«Kvaratskhelia è un calciatore di altissimo livello - in un futuro non molto lontano si trasferirà al Real o al City»

Gli chiedono di Kvara e Osimhen : la risposta di Insigne è da non perdere

Ziliani : All’AJA pensano che la gente vada allo stadio non per vedere Kvara - ma per vedere Hateboer

Atalanta-Napoli è terminata con un successo per il primo Napoli di Mazzarri. Una vittoria che serviva ma che forse neanche il tecnico si aspettava ... (ilnapolista)