Klaassen e Bisseck | convincere l’Inter e Inzaghi | titolari col Benfica

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 29 novembre 2023) ColSimoneopterà per una mini-rivoluzione in casa Inter. Tanto turnover e spazio anche per. I nomi dei due neo acquisti nerazzurri circolano già in diverse sedi di calciomercato. GERARCHIE – Tra i diversi punti di forza deldi, c’è da menzionare sicuramente il centrocampo al primo posto. I nerazzurri possono contare su un reparto che è tra i più forti d’Italia, ma anche d’Europa. Partito Brozovic in estate verso l’Arabia Saudita, era evidente la preoccupazione tra i tifosi delper il suo gioco indispensabile. Ma non per, che in quel ruolo aveva già predestinato Calhanoglu, con Asllani come vice. Mezzali come Barella, Mkhitaryan e Frattesi sono difficili da sostituire, ma ...