Juric | Vagnati e non solo | a Torino tutti da Cairo

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Dopo la sconfitta per 2 a 0 di Bologna,a rapporto da Urbanoin casa: il presidente ha voluto tenere un colloquio con i suoi collaboratori Dopo la sconfitta per 2 a 0 di Bologna,a rapporto da Urbanoin casa: il presidente ha voluto tenere un colloquio con i suoi collaboratori. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il numero uno granata ha voluto parlare con, Paro,e anche Moretti. Al presidente non sono andate giù alcune scelte come quella di tenere in panchina Milinkovic oppure alcuni cambi effettuati. Ha chiesto un chiarimento al tecnico e soprattutto anche la condizione atletica del gruppo non è delle migliori. Con l’Atalanta servirà una svolta.