Judo | i convocati dell’Italia nel Grand Slam di Tokyo | Manuel Lombardo guida il gruppo azzurro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ci si prepara all’ultimodidella stagione e la Nazionale italiana vorrà presentarsi con ambizione dal 2 al 3 dicembre. Saranno ben 17 (7 donne e 10 uomini) gli atleti a rispondere presente sul tatami di, in Giappone. Un appuntamento importante per via dei punti in gioco nella qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, in riferimento al ranking. Ci saranno in pallio 1000 punti per ciascuna categoria di peso e da parte di ognika ci sarà il massimo impegno per spingersi il più lontano possibile. L’Italia si presenterà al femminile con Francesca Milani (-48 kg), Giulia Carna (-52 kg), Thauany David Capanni Dias (-57 kg), Flavia Favorini, Savita Russo (-63 kg), Giorgia Stangherlin (-78 kg) e Asya Tavano (+78 kg). Tra gli uomini, risponderanno all’appello Andrea Carlino, Simone ...