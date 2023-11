(Di mercoledì 29 novembre 2023) La pratese si è aggiudicata il titolo in occasione della quinta edizione dei Campionatini Master andata in scena a Follonica. Bronzo per Fabio Santini

Judo, Giada Fallani campionessa d'Italia ladies F4/F8 nella categoria 63 kg

La pratese si è aggiudicata il titolo in occasione della quinta edizione dei Campionati Italiani Master andata in scena a Follonica. Bronzo per Fabio Santini

Judo, Giada Fallani campionessa d'Italia ladies F4/F8 nella ... LA NAZIONE

Ottimi risultati per il Judo Club Sakura ai Campionati Regionali 2023 ... Liguriasport

Judo, Giada Fallani campionessa d'Italia ladies F4/F8 nella categoria 63 kg

La pratese si è aggiudicata il titolo in occasione della quinta edizione dei Campionati Italiani Master andata in scena a Follonica. Bronzo per Fabio Santini ...

Piccoli Judoka del Kaishi Judo Romagna al Criterium giovanile delle 4 città

Domenica 26 novembre a Forlì, una bella rappresentativa dei piccoli Judoka del Kaishi Judo Romagna ha partecipato all’ultimo appuntamento dell’anno con ...