Judo | 17 Azzurri al Grand Slam di Tokyo | in palio 1000 punti per il pass olimpico

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 novembre 2023)– La Nazionale Italiana disi prepara per l’ultima tappa deldella stagione, che porterà altripreziosi () per la qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gliche parteciperanno al prestigioso appuntamento disaranno 17 (tra cui 7 donne e 10 uomini). Le gare si svolgeranno da tra sabato 2 a domenica 3 dicembre. Di seguito i convocati e le interviste (Agc di coni.it) In campo femminile Francesca Milani (-48 kg), Giulia Carna (-52 kg), Thauany David Capanni Dias (-57 kg), Flavia Favorini, Savita Russo (-63 kg), Giorgia Stangherlin (-78 kg) e Asya Tavano (+78 kg) mentre Andrea Carlino, Simone Aversa (-60 kg), Fabio Basile, Matteo Piras (-66 kg), Manuel Lombardo (-73 kg/foto EJU), Antonio Esposito, Nosa Bright ...