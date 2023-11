Joe Biden | cercasi una via d’uscita dalle guerre Rotture interne e malumori | Gaza e Ucraina ora rischiano di costargli la sconfitta elettorale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Gli aiuti a Israele non sono “senza condizioni”. Dopo quasi due mesi di bombardamenti, oltre 14mila morti e 1,7 milioni di sfollati a, l’amministrazione di Joecompie un ulteriore, sensibile aggiustamento, allontanandosi ancor di piùposizioni israeliane. Negli show in tv della domenica mattina, il consigliere alla sicurezza nazionale Jake Sullivan ha spiegato che il presidente “crede che ogni operazioni militare debba essere condotta in modi che proteggano i civili, che distinguano tra terroristi e civili, che rendano possibile l’accesso dei civili agli aiuti umanitari”. Ancora più esplicito il vice di Sullivan, Jon Finer: “Non esiste assistenza americana a qualsiasi Paese che sia senza condizioni”. Le dichiarazioni di due tra i principali funzionari dell’amministrazione arrivano poche ore prima che ...