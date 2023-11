(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il film This is Me... Now, sulla vita intima della cantante, sarà trasmesso su Prime nel febbraio 2024 e promette di essere una vera e propria dichiarazione d'per il marito Ben

Sembra che Jennifer Lopez ci abbia preso gusto a sfoggia re look più bon ton e meno “Jenny from the block”. Fatta eccezione per le performance sul ... (dilei)

Il tanto atteso ritorno di Jennifer Lopez con il nuovo progetto This Is Me...Now inizia con l'uscita, il 16 febbraio 2024, di un album e di un film ... (ilfogliettone)

This Is Me…Now - il ritorno di Jennifer Lopez con album e film

Jennifer Lopez Presenta il Nuovo Album “This Is Me…Now” : Stile e Musica in Perfetta Armonia

This is me...Now - il nuovo film di Jennifer Lopez su Prime Video - trailer e quando esce

Christian Wood, l'hair stylist delle star che ha imparato da Jennifer Lopez ad asciugare la frangia

... anticipazioni di tendenze e farci raccontare qualche aneddoto, a partire da quella volta che ha imparato ad asciugare la frangia da. Può spiegarci la tecnica di JLo "Stavo facendo ...

Jennifer Lopez è tornata con un nuovo album e un film: "Questa sono io... adesso" TGCOM

Il ritorno di Jennifer Lopez con un nuovo album e un film: la celebrazione dei suoi grandi amori è una festa la Repubblica

Jennifer Lopez rivela una lettera d'amore scritta da Ben Affleck nel 2002

Il film This is Me... Now, sulla vita intima della cantante, sarà trasmesso su Prime nel febbraio 2024 e promette di essere una vera e propria dichiarazione d'amore per il marito Ben Affleck ...

Quando Jennifer Lopez litigò con Oliver Stone per una scena in topless

L'attrice e cantante ha svelato un evento che l'avrebbe particolarmente segnata per il suo rapporto con i registi.