J Balvin per la prima volta al Forum di Milano

Leggi su funweek

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Jtorna in Italia, per laal Mediolanumdi Assago (), mercoledì 1º maggio 2024. Il live è prodotto da Vivo Concerti. I biglietti per la data saranno disponibili in prevendita esclusiva Vivo Club da giovedì 30 novembre 2023 alle ore 10:00, online su vivoconcerti.com da venerdì 1º dicembre 2023 alle ore 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 6 dicembre 2023 alle ore 10:00. Superstar mondiale,Jè un’icona pluripremiata della musica, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti come i Billboard Music Awards, gli American Music Awards, i Latin GRAMMY e molti altri. Come artista latino ha infranto molte barriere culturali ed è diventato uno dei dieci artisti più ascoltati a livello globale, con innumerevoli fan in tutto il mondo. ...