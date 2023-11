Ita cancella il volo Milano-New York per ragioni (logiche) aziendali

Leggi su panorama

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Troppa concorrenza, poca raccolta di passeggeri su Malpensa da trasportare poi verso gli Usa, un aeromobile come lo A330-200 che probabilmente sarebbe più redditizio su altre rotte e infine si, anche l'idea che sia necessario cominciare ad organizzarsi come Lufthansa vorrebbe. Dice ne possono essere tante, sta di fatto che l'ultimoIta Airways in partenza daMalpensa per Newaeroporto Jfk decollerà il prossimo sette gennaio e tornerà lo stesso giorno atterrando a Malpensa la mattina del giorno seguente. Ita comunque fa sapere che continuerà a volare verso destinazioni nazionali e internazionali dall'aeroporto Enrico Forlanini di Linate. Di questo taglio se ne parlava da tempo, e sarà necessario trovare una soluzione per i possessori dei circa settemila biglietti già ...