Israele e la storia di Abu Khdeir | sedicenne palestinese bruciato vivo dal terrorismo ebraico

Teheran, 18 nov. (Adnkronos) - Migliaia di persone hanno partecipato alle marce sponsorizzate dallo stato contro Israele in Iran. "La Palestina si ... (liberoquotidiano)

Almeno tre persone sarebbero state uccise in bombardamenti israeliani contro il sud del Libano. Questo stando all'agenzia libanese Nna, che denuncia ... (iltempo)

Un VIDEO tornato virale, quello dell'intervento del febbraio 2015 del giornalista , originario di Israele , Gideon Levy presso il The Israel Lobby, ... (ilgiornaleditalia)

Israele - il giornalista ebreo Gideon Levy : "Tante occupazioni nella storia - ma mai un occupante si è definito 'vittima' come noi" - VIDEO

L''allarme di Cesvi: 750 milioni di persone nel mondo soffrono la fame

... conflitti e guerre - come la guerra fra Russia e Ucraina e la più recente frae Hamas - , ...2 miliardi di persone), mai così ampio nella, e in gran parte vive in Paesi a basso e medio ...

Attesa per il sesto rilascio di ostaggi. Qatar: "Molto ottimisti" su un'altra proroga della tregua - Ostaggi, Israele sta controllando la fondatezza dell'affermazione di Hamas sulla morte di due bimbi e loro madre - Ostaggi, Israele sta controllando la fondatezza dell' RaiNews

Israele, libero il secondo gruppo di ostaggi: ritrovata l'intesa Sky Tg24

Israele: "Quando gli ostaggi saranno liberati faremo i conti con il Qatar" | La diretta

La guerra tra Israele e Hamas è entrata nel 54esimo giorno. La diplomazia continua a lavorare per estendere la tregua tra i terroristi palestinesi e Tel Aviv. Secondo quanto si è appreso sarebbe stata ...

Prova di rivolta fallita. Arabi-israeliani contro Hamas. Conversazione Anna Mahjar-Barducci / Giuseppe Rippa

George Deek, giovane ambasciatore arabo cristiano di Israele in Azerbaigian, paese musulmano, ha fatto conoscere i risulta di un recente sondaggio da cui emerge che la quasi totalità degli arabi ...