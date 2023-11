Islanda | quali sono gli effetti sull’ambiente dell’eruzione vulcanica?

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 29 novembre 2023) La comunità locale vive nell’angoscia per il vulcano Fagradalsfjall, che minaccia di eruttare in qualsiasi momento. La città di Grindavík si trova proprio sopra al tunnel di magma che sta facendo gonfiare, deformare e crepare il terreno. I suoi circa 4.000 abitanti hanno dovuto abbandonare le loro case per paura di un’eruzione effusiva, cioè una fuoriuscita di magma che potrebbe distruggere le costruzioni e mettere a rischio le persone a causa dei gas velenosi. Il dramma di Grindavík è diverso da quello che potrebbe avere conseguenze più ampie: un’eruzione in mare, ad esempio, che secondo gli esperti potrebbe causare un’esplosione e sollevare gas e polveri in quantità tali da interferire con il traffico aereo. Tuttavia, non si prevede un disastro come quello del 2010, quando entrò in eruzione l’Eyjafjallajökull. A livello climatico, le emissioni di CO2 nonmotivo ...