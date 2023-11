IO CANTO | SECONDA PUNTATA DELLA SFIDA MUSICALE TRA GIOVANI DI GRANDE TALENTO

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Mercoledì 29 novembre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con “IoGeneration”, il talent showcondotto da Gerry Scotti. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, la gara tra italenti entra nel vivo. La scorsa settimana le sei squadre capitanate da Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta e composte da quattro ragazzi ciascuna, si sono affrontate per la prima volta e il team di Mietta ha visto l’eliminazione di due dei suoi componenti. Saranno i giudici Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola ad avere il difficile compito di giudicare le varie esibizioni e determinare la classifica, che potrà, però, essere ribaltata dal voto di 100 componenti del pubblico in studio. A Chiara ...