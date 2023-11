(Di mercoledì 29 novembre 2023) Questa sera c’è il Real Madrid e la Champions, ma poi è un soffio e si ritorna al campionato e ilha una sfida contro la prima in classifica,di Simone. E proprio Simone, si legge questa mattina sulle pagine delladello Sport, è già con il pensiero alla sfida contro gli azzurri di Mazzarri. E se il tecnico delnon ha il tempo e le possibilità di guardare così avanti e dire la squadra di stasera in funzione della prossima sfida,può e ha deciso di farlo. Questo appare chiaro, secondo ladello Sport, non tanto dalle parole del tecnico del, quanto dalle sue scelte di formazione, cambierà infatti ben otto giocatori contro il Benfica Testa a ...

Continua la preparazione della Salernitana in vista del derby di sabato contro il Napoli . Inzaghi , che dovrebbe riproporre il 4 - 3 - 3 schierato ... (247.libero)

Salernitana : Inzaghi pensa al 4 - 3 - 3 per il Napoli

Salisburgo-Inter - cambi in vista? Inzaghi ne pensa 5 – Sky

Inter-Frosinone è la partita che andrà in scena domenica alle ore 20.45, valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Inzaghi farà qualche ... (inter-news)

La probabile formazione di Simone Inzaghi per Inter-Frosinone , partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, prevista ... (inter-news)

Utile. In ogni occasione, in ogni zona del campo. Non c’è un ruolo che Matteo Darmian , in questo avvio di di stagione, non abbia... (calciomercato)

Inzaghi pensa già al Napoli e per la sfida contro il Benfica sarebbe intenzionato a fare un massiccio turnover L'articolo Inzaghi pensa già ... (forzazzurri)

Inter, scatto Nandez: l'operazione si può anticipare a gennaio se...

Ma non è da escludere che l'Inter cerchi un rinforzo già a gennaio per dare aun'... L'Intera lui per l'estate , quando appunto andrà probabilmente sostituito Nandez, ma al tempo stesso ...

Inzaghi pensa già al Napoli e schiera l'Inter 2 (Gazzetta) - ilNapolista IlNapolista

Sky – Inter, la probabile formazione anti-Benfica: Inzaghi pensa a 8 cambi fcinter1908

L'Inter a Lisbona per il primo posto, Napoli a Madrid per l'impresa Real

Ampio turnover per i nerazzurri col Benfica, azzurri all'esame Ancelotti per ripartire anche in Europa: ma Inzaghi e Mazzarri pensano già alla ...

Benfica-Inter: Sky, Amazon o Now Dove vederla in tv e in streaming

Salvo sorprese, Inzaghi farà ampio ricorso al turnover pensando anche al campionato. A dirigere lo scontro del Da Luz sarà l’arbitro Andris Treimanis con l’assistenza di Haralds Gudermanis e Aleksejs ...