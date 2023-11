Inter | incontro con l'agente di Mkhitaryan

(Di mercoledì 29 novembre 2023) L'ha ormai messo la penna in mano a Henrick. Due le novità riportate dalla Gazzetta dello Sport: in settimana c'è...

Alessandro Basciano ospite a Verissimo ha parlato della sua storia d’amore con Sophie Codegoni. Spazio, in seguito, anche per la presunta amante ... (blogtivvu)

ROMA – Nell’ambito delle iniziative che la Camera dei deputati organizza per il 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione , la ... (lopinionista)

Per l'omicidio di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta dovrà scegliere cosa fare di fronte al gip: intanto ha incontrato il suo avvocato (ilgiornale)

Jannik Sinner confonde sulla sua vita privata: oscura Laura Margesin presentandosi in tribuna per Milan - Borussia con Maria Braccini

...per una compagine che solo qualche mese addietro era approdata in semifinale contro l', ... Sinner celebrato al Meazza: l'con il suo Milan . Maria Braccini, modella e influencer sui generis ...

Da Cagliari: “Incontro con l’Inter, in ballo c’è uno scambio che farebbe felici tutti” fcinter1908

Inter, rinnovo in arrivo per Mkhitaryan: incontro decisivo dopo Napoli. Novità nella formula fcinter1908

Gli eroi in bianconero: Sandro SALVADORE

Sandro Salvadore era uno dei pochissimi difensori, se non l’unico, che teneva i calzettoni arrotolati sulle caviglie, come Omar Sivori. All’epoca non era obbligatorio portare i parastinchi, a lui ...

Jannik Sinner confonde sulla sua vita privata: oscura Laura Margesin presentandosi in tribuna per Milan-Borussia con Maria Braccini

Jannik Sinner è comparso in tribuna per Milan-Borussia con Maria Braccini, suscitando inevitabili quesiti su Laura Margesin indicata come sua nuova fidanzata ...