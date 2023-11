Inter di nuovo faccia a faccia col Benfica | peso diverso | Inter Chat LIVE

(Di mercoledì 29 novembre 2023)imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. Dopo la chiusura del calciomercato, la redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con. IN VIDEO ?format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Sarà una sorta di prepartita allungato di, quinta giornata di Champions League, in attesa di quello vero e proprio alle 20. Si gioca con una squadra molto ...

La tredicesima Giornata della Serie A 2023 /24 in onda nel weekend (dal 25 al 27 Novembre) su DAZN , secondo dato, rilevato con la... (digital-news)

Ladispoli - Perretta : “Grande interesse per il nuovo Piano dei Porti regionale”

La tredicesima Giornata della Serie A 2023 /24 in onda nel weekend (dal 25 al 27 Novembre) su DAZN , secondo dato, rilevato con la... (digital-news)

È diventata famosa nel ruolo di un’agente dello spettacolo. Ora che interpreta una donna in crisi d’identità, l'attrice francese ha qualcosa da dire ... (vanityfair)

L'esterno della Primavera allenata da Chirstian Chivu, Mike Aidoo è stato preallertato in queste ore ed è stato aggregato ... (calciomercato)

Google apre un nuovo centro internazionale per la cybersicurezza

Juve, Alex Sandro torna titolare Il dato consiglia Allegri: più gol presi con il trio brasiliano

... non è ungruppo musicale così tanto in voga. E' semplicemente la 'difesa titolare' che torna a comporsi: a Monza rientrerà infatti Danilo dopo il mese d'assenza per infortunio, già con l'...

Inter, la testa è al Napoli. Inzaghi ne cambia 8: centrocampo nuovo, la ThuLa in panchina fcinter1908

L'Inter punta un nuovo colpo a parametro zero: radar su Rocco Vata, talento in scadenza col Celtic Fcinternews.it

LIVE YOUTH LEAGUE - Benfica-Inter 0-0 - Inizia il secondo tempo!

BENFICA-INTER 0-0 17.01 - Inizia il secondo tempo! 17.00 - Le squadre tornano in campo per il secondo tempo. Zero gol e pochissimi spunti di cronaca nel primo tempo tra Benfica ...

Perché Victor Osimhen non indossa più la maschera quando gioca con il Napoli

Victor Osimhen senza maschera contro l’Atalanta per la prima volta dopo due anni. Il motivo non è chiaro ma potrebbe anche essere un caso: nulla a che vedere con la fine della collaborazione del ...