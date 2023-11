Inter | c'è una decisione da prendere sul mercato

Sarà come vedere una seconda Inter in campo domani nella sfida di Champions League contro il Benfica . Secondo l’inviato di Sky Sport 24 Inzaghi ha ... (inter-news)

Inter - Zhang non si presenta ancora in tribunale : udienza rinviata

Champions League risultati: Lazio agli ottavi con Atletico Madrid, Dortmund, ManCity, Lipsia e Barcellona

... rimette tutto in equilibrio Cancelo conconclusione di potenza che si infila nell'angolino ... Grandi emozioni sono attese anche nel mercoledì di Champions, con altre due italiane in campo:a ...

Marchegiani: 'Onana via dall'Inter Una benedizione divina. La mia su Napoli e Milan' AreaNapoli.it

Juve-Inter, zero rischi e tanta noia: una partita da chiedere il rimborso del biglietto. Mazzarri può rilanci… la Repubblica

Carlos Augusto: “Seconda stella o finale CL Meglio i titoli. Giocare con l’Inter…”

«Sensazioni alla vigilia Sappiamo della storia del Benfica, come sono i tifosi, che sono una bella squadra nel loro stadio. Sono felicissimo di giocare in Champions, di far parte dell'Inter, e se ...

Pea: "Real-Napoli e Napoli-Inter, ecco come finiranno. Juventus e Inter si sono accontentate"

Un punto per proseguire verso gli obiettivi prefissati: Juve in Champions, Inter per lo scudetto. Se Vlahovic è il migliore in campo dei bianconeri è già una notizia scandalosa (ride, ndr). Pensavo ...